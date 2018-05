Weer Indiase tiener in brand gestoken

Het meisje zou zijn aangevallen en misbruikt toen ze alleen thuis was. De dader stak haar vervolgens in brand. Buren hoorden de tiener gillen en schoten te hulp. Ze liep over vrijwel haar hele lichaam brandwonden op.

De politie heeft een verdachte aangehouden. „De verdachte vertelde ons dat hij met het slachtoffer wilde trouwen, maar dat zij daar nog niet klaar voor was”, zei een politiefunctionaris tegen de BBC. De aanval vond plaats in deelstaat Jharkhand, waar enkele dagen geleden een meisje overleed na een vergelijkbaar incident. Zij was ontvoerd, verkracht en later in brand gestoken.