Man gevonden die uit trein whiskyfles tegen hoofd peuter gooide

Een 2-jarig meisje werd vrijdag door de fles geraakt op het station van Kamen bij Dortmund (Noordrijn-Westfalen). Ⓒ Google Streetview

KAMEN - De Duitse politie heeft een verdachte in beeld die vanuit een rijdende partytrein een whiskyfles tegen het hoofd van een peuter zou hebben gegooid. Het is een 31-jarige man. Hij is door de politie verhoord en daarna vrijgelaten.