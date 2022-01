Rutte erkent fouten in zaak Sahla

Sahla legde deze week haar functie binnen de VVD neer nadat zij als als protegé van partijprominent Frits Bolkestein doordrong tot in de partijtop. Sahla werd in 2014 tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege verboden wapenbezit en haar lidmaatschap van de terroristische organisatie, de Hofstadgroep. Ze is gederadicaliseerd en besloot haar leven om te gooien. Zo kwam ze terecht in de werkgroep terrorisme en radicalisering van de VVD.

Sahla had eerder nog geen publiekelijke spijt betuigd over haar verleden. Dat gebeurde pas deze week, nadat PVV-leider Geert Wilders -die door de Hofstadgroep met de dood bedreigd werd- in de Tweede Kamer zijn zorgen over de situatie had uitgesproken.

’Ongemak’

Premier Mark Rutte verwijt zichzelf dat hij zich niet goed in de casus heeft verdiept. Volgens Rutte zat het ’ongemak’ erin dat een publieke spijtbetuiging ontbrak. „Die diepdoorleefde excuses ontbraken”, aldus de premier. Dat Sahla dat inmiddels wel heeft gedaan noemt Rutte „belangrijk” , maar hij vindt evengoed dat zij „niet te handhaven” was.

Afgelopen week besloot Sahla haar vrijwilligersfunctie als tafelvoorzitter daarom neer te leggen. Ze blijft wel lid van de partij. Rutte zegt niet uit te sluiten dat zij in een later stadium wel weer een actievere rol krijgt, maar wil daar niet op vooruit lopen.

Tweede kans

Ook zegt Rutte dat iedereen in Nederland een tweede kans krijgt. Dat zij gederadicaliseerd is en daarover adviezen geeft, vindt de premier te prijzen. „Met haar gedachtengoed en motivatie is niks mis. Zij stelt zich nu ongelooflijk ten dienste aan de hele maatschappij.”

Ook oud-VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal, die nu minister voor Natuur en Stikstof is, zegt dat de kwestie ’best lang op tafel heeft gelegen’ bij de VVD. „Dat hebben wij met elkaar niet goed gedaan en daar heb ik ook mijn bijdrage in gehad”, erkent zij desgevraagd. Eerder gaf de minister nog aan niet te willen terugkijken en ’te recenseren’ over haar eigen rol.