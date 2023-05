’Cokeroof achter geweld Rotterdam’

De gestolen partij drugs – het zou volgens criminele bronnen gaan om minimaal tweehonderd kilo cocaïne – brengt angst en terreur naar de straten in de wijken Crooswijk en het Oude Westen. De diefstal zou hebben gezorgd voor een oorlog tussen twee uiterst gewelddadige criminele organisaties. Daarbij lijken familieleden en bekenden van de doelwitten het slachtoffer te zijn geworden.

In een week tijd zijn er al negen aanslagen geweest, waarvan vier in de Crooswijkseweg en drie in de Van Speykstraat. Twee daarvan wist de politie te verijdelen. Bij de Van Speykstraat pakte de politie een 14- en 15 jarige jongen op, die volgens de bronnen het verkeerde portiek te pakken hadden. In totaal heeft Rotterdam dit jaar al te kampen met vijftig aanslagen op woningen.