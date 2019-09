Staat betaalt dubbel voor inboedel paleizen

Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek.

De overheid nam tussen 1982 en 2009 alle inventarissen van vier paleizen over van de Oranjes, buiten het parlement om. Dit jaar gaat het om naar schatting 320.000 euro. Het parlement is nooit geïnformeerd over de miljoenentransacties.

Het gaat volgens NRC om vrijwel de complete inboedels van de paleizen Noordeinde, Huis ten Bosch, Het Loo en Soestdijk. De krant baseert zich onder meer op taxatierapporten die NRC verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur.