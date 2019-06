Politiemedewerker met de dood bedreigd

Ⓒ Peter Schoonen

TILBURG - De politie doet onderzoek naar een doodsbedreiging aan het adres van een van de medewerkers van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Een criminele groepering is via sociale media op zoek gegaan naar de politiemedewerker en looft een beloning van tienduizenden euro's uit voor informatie over de agent, die zowel in uniform als in burger werkzaam is.