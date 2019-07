Grote brand bij fruitbedrijf in Marknesse

Ⓒ GinoPress B.V.

MARKNESSE - In een loods van een fruitbedrijf in Marknesse (Flevoland) woedt dinsdagavond een grote brand. De loods kan als verloren worden beschouwd, meldt de Veiligheidsregio Flevoland. Het is nog niet duidelijk of het naastgelegen woonhuis kan worden gered.