Doodgeschoten man in Amsterdam blijkt Omar Essalih

Op de man zijn vaker aanslagen gepleegd, zo schrijft het Parool zondag. Essalih werd ook wel ’Centjes’ en ’Omar Soesie’ genoemd omdat hij ’zowat alles zou doen voor geld’, weet de krant.

Essalih werd rond 03.30 uur doodgeschoten, waarna een brandende BMW met Duits kenteken werd aangetroffen op de Frans de Wollantstraat langs het Funenpark: de waarschijnlijke vluchtauto.

Plofkraken

De man uit de Amsterdamse buurt De Pijp werd onlangs nog vrijgesproken van twee plofkraken in Duitsland. Bij een van die kraken zou 118.000 euro zijn buitgemaakt, de tweede poging - enkele weken later - mislukte en zorgde voor grote schade.

Dat hij voor de plofkraken werd vrijgesproken betekende niet dat Essalih er ongestraft vanaf kwam: hij kreeg een celstraf opgelegd voor de diefstal van een wagen van autoverhuurder Diks in De Pijp en het witwassen van een BMW-motor.

Beschieting coffeeshop

De politie kreeg Essalih in het vizier tijdens het onderzoek van de beschieting van coffeeshop The Power. Volgens de Amsterdamse krant werd aangenomen dat Essalih de schoten had gelost op de shop in de Sarphatistraat.

De telefoon van de Amsterdammer werd in dat onderzoek afgeluisterd en zo kon de auto waarmee de plofkraak was gepleegd in beslag worden genomen. In de kofferbak van ’die dikke’, zoals Essalih de auto had genoemd in afgeluisterde gesprekken, werden nog gasflessen en geldcassettes gevonden.

In 2018 beloofde Essalih nog dat hij vanaf zijn 30e een ’geregeld leven’ zou leiden.