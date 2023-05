Premium Het beste van De Telegraaf

Drama Bloemendaal aan Zee Groot verdriet na strandtent-inferno: ’We zijn niet verzekerd’

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

De eigenaren Roetert van Dijk en Sam M. Zadeh van het naastgelegen trampolinepark: „Onze schade bedraagt minstens 40.000 euro.” Ⓒ Michel van Bergen

Bloemendaal aan Zee - Verbijstering, ongeloof en verdriet op de strandboulevard in Bloemendaal aan Zee. Sprakeloos staan mensen te kijken naar het strandpaviljoen Bloomingdale, dat in de nacht van zaterdag op zondag volledig ten onder ging in een allesverwoestende vlammenzee.