Coronacijfers blijven dalen: 95 minder coronapatiënten, 12.517 positieve tests

Afgelopen zeven dagen kwamen er bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gemiddeld 12.688 nieuwe coronabesmettingen per dag binnen. Aan het begin van deze week, op maandag, lag dat aantal nog op gemiddeld 14.022 positieve testuitslagen per dag.

Het RIVM kreeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 12.517 meldingen van positieve tests. Het aantal coronabesmettingen lag een week eerder aanzienlijk hoger. Op die vrijdag werden er ruim 15.000 besmettingen bevestigd.

In Amsterdam werden afgelopen etmaal de meeste coronabesmettingen gemeld, namelijk 851. In de hoofdstad heeft momenteel de omikronvariant van het virus - die besmettelijker lijkt - de overhand.

In Rotterdam hoorden 584 mensen dat ze deze kerst in isolatie moeten doorbrengen en in Den Haag ging het om 346 mensen. In Utrecht kregen 311 mensen te horen dat ze een positieve testuitslag hebben en in Almere waren dat 176.

In slechts drie gemeenten werd afgelopen 24 uur geen enkele nieuwe besmetting gemeld: Scherpenzeel (Gelderland), Terschelling en Schiermonnikoog.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat 41 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn gestorven. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn gestorven.

Ook aantal coronapatiënten gedaald

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in de afgelopen 24 uur met 95 gedaald. Er liggen nu 2126 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen zijn er nu 1580 coronapatiënten opgenomen, 77 minder dan een dag eerder. En 546 coronapatiënten zijn er zo slecht aan toe, dat ze op de intensive care worden verzorgd. Dat zijn er 18 minder dan donderdag.

Het aantal nieuwe mensen op de verpleegafdelingen is 145 en op de intensive care 24, maar doordat er ook patiënten van beide afdelingen werden ontslagen of overleden, pakken de totalen toch lager uit.

Op 18 november was het totaal aantal opgenomen Covid-patiënten met 2110 voor het laatst lager dan nu. Er is al een tijdje een dalende trend in de aantallen nieuw opnames, maar de snelle opmars van de omicronvariant van het coronavirus kan daar weer verandering in brengen.