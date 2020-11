Man beroofd van auto terwijl hij staat te plassen

De bestuurder had hoge nood en zette daarom zijn auto even in de berm om zijn blaas te legen. Een onbekende man sloeg op dat moment toe. De eigenaar belde meteen de politie en via een GPS-systeem kon de auto gevolgd worden.

Agenten zetten met meerdere wagens en een politieheli de achtervolging in en dwongen de dief op de Spoorlaan in Vinkeveen tot stoppen. De verdachte is aangehouden en zit op dit moment vast. De eigenaar van de auto gaat aangifte doen van diefstal.