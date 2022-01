Verhitte discussie in Nijmegen over omstreden Democratiefestival

Dit meldt evenementen-expert Teddy Vrijmoet namens de organiserende stichting voor Democratie, Recht en het Vrije Woord (DRVW). “Er hebben zich andere gemeenten gemeld voor de organisatie, maar daarmee is nog niet gesproken,” aldus Vrijmoet. Ze was woensdagavond gast bij een vergadering die burgemeester Bruls uitschreef in een poging de gemeenteraad alsnog warm te maken voor een festivalsubsidie. Welke steden inmiddels op het evenement azen, wil de stichting niet kwijt. Eerst wordt de afloop afgewacht van de inmiddels verhitte discussie in Nijmegen, zo meldt Vrijmoet.

Op verzoek van burgemeester Bruls schetste zij nog even een zeer rooskleurig beeld van de nieuwe opzet van het landelijke evenement. De eerste festivaleditie van 2019 liep op een nachtmerrie uit, onder meer vanwege bedroevende bezoekersaantallen. Afgelopen najaar sprak een raadsmeerderheid zich dan ook uit tegen een nieuwe bijdrage van 150.000 euro voor wat een ‘flauwekulfeestje’ werd genoemd.

Het stadsbestuur met wethouders van GL, D66 en SP geeft echter niet op en strooit zelfs met cadeautjes. Zo hoorden verbaasde commissieleden burgemeester Bruls gisteravond plots zeggen dat een ton gemeentesubsidie ook wel genoeg is voor het door het ministerie van Binnenlandse Zaken geïnitieerde evenement dat voortaan ‘Grondfest’ moet gaan heten.

Het charmeoffensief vanuit het college lijkt weinig op te leveren. De eerdere nee-stemmers laten na de promotiepraatjes desgevraagd weten dat ze een vernieuwd subsidievoorstel gaan afwijzen. Daarmee is de kans levensgroot dat het evenement in september in een andere gemeente wordt gehouden.