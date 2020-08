Vrouw wordt onwel, blijkt slang in keel te hebben

Het dier is vermoedelijk in haar mond gekropen terwijl ze in haar tuin lag te slapen, zo meldt de Daily Mail. Nadat de vrouw onder narcose gebracht was, troffen artsen de slang van iets meer dan een meter lang aan. Op beelden is te zien dat de arts duidelijk gruwelt terwijl ze de slang uit de keel van de patiënte haalt.

Om wat voor slang het gaat en of hij nog leefde, is onduidelijk. Online wordt gespeculeerd dat het ook zou kunnen gaan om een parasiet of een lange worm, maar dat is niet bevestigd. Hoe het met de vrouw gaat, is niet bekendgemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid in Dagestan heeft laten weten de zaak te onderzoeken.

Oudere bewoners van de regio laten weten dat het niet vaak voorkomt dat een slang zich toegang verschaft tot de mond van iemand. Wel adviseren ze de jongeren om niet buiten te slapen, omdat het risico bestaat dat het kan gebeuren.

Het is niet bekend wanneer de beelden gemaakt zijn en wie de maker is.