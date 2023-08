Vera Bergkamp was geen moment boegbeeld van de Kamer

Den Haag - Vera Bergkamp wilde het boegbeeld van de Tweede Kamer worden, zo zei ze in haar allereerste speech. Maar vanaf dag één op de voorzittersstoel ging het mis. Een omstreden onderzoek naar haar voorganger Khadija Arib (PvdA) luidde de val in van de D66’er, die als Alice in Wonderland het parlement leidde.

Vanaf dag één op de voorzittersstoel ging het mis voor Vera Bergkamp. Ⓒ ANP/HH