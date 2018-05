Zorginstelling Domus Magnus krijgt berisping

De Inspectie Gezondheidszorg stelt onder meer vast dat cliëntdossiers onvolledig zijn en informatie niet goed wordt gebruikt. ,,Bij de zorgverleners is onvoldoende kennis over de doelgroep, onder meer over mensen met onbegrepen gedrag. Domus Magnus werkt niet systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit van de verleende zorg'', aldus de inspectie.

Enkele jaren geleden werd een vestiging van Domus Magnus in Baarn al onder verscherpt toezicht geplaatst omdat er tekortkomingen in de zorg waren.

Als de verbeteringen niet worden doorgevoerd, kan de zorginstelling worden beboet.