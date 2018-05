30 maanden cel voor verkrachten vluchteling

Het Gerechtsgebouw in Utrecht. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - Een 31-jarige man uit Eritrea is veroordeeld tot dertig maanden cel voor het verkrachten van een vrouw in een opvangcentrum voor vluchtelingen. De twee landgenoten kenden elkaar al twee jaar uit verschillende asielzoekerscentra, toen hij haar in oktober vorig jaar verkrachtte onder bedreiging van een mes.