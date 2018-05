Luipaard verslindt peuter (3) in wildlifepark Oeganda

De driejarige jongen was de zoon van een vrouwelijke ranger die werkzaam was in het Nationaal park Queen Elizabeth. Volgens Daily Monitor had de moeder de zorg over het kind tijdelijk overgedragen aan een nanny. De nanny en het kind bevonden zich op een stuk onomheind gebied bij de Mweya Safari Lodge, een herberg in het park.

Woordvoerder Bashir Hangi zegt in gesprek met de nieuwssite dat de luipaard zich verborgen hield tot hij het kind kon grijpen. De tragische gebeurtenis vond plaats op vrijdagavond rond 21:00.

Volgens Hangi zijn meerdere rangers op zoek gegaan naar de peuter. Zaterdagmorgen vonden zij enkel een schedel terug onder een boom.

Zoektocht naar luipaard

Er wordt nu gezocht naar de luipaard die de peuter heeft verslonden. Volgens de woordvoerder is de kans aanwezig dat er meer slachtoffers vallen nu het roofdier menselijk bloed heeft geproefd.

Het Queen Elizabeth National Park in het zuidwesten van Oeganda is een park met een van de hoogste populaties van roofdieren van het land.