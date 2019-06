Meisje uit India sterft in woestijn Arizona

Het meisje werd woensdag gevonden door de grenspolitie ten westen van Lukeville aan de grens met Mexico. Daar was ze met haar moeder en drie andere Indiërs achtergelaten door mensensmokkelaars. De temperatuur liep in de woestijn op tot 42 graden. Ze is het tweede kind dat dit jaar in de woestijn in het zuiden van Arizona om het leven is gekomen.

Een groeiend aantal mensen uit India probeert via Mexico de Verenigde Staten te bereiken. Naast migranten uit Midden-Amerika, wagen Aziaten en Afrikanen de gevaarlijke tocht naar Amerika.