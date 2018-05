Peuters uit Zwolle dolblij na vondst schatkist

Olivier (3) en Adrian (2), inmiddels vol adrenaline, besloten te graven om te kijken wat er onder het zand verborgen zat. Ze konden hun ogen niet geloven toen de schatkist zagen liggen. Toen ze de kist openden kon hun geluk helemaal niet op.

De schatkist zat vol met chips, chocolade en zoete drankjes. Toen vader Jachin naar de houdbaarheidsdatum keek was er echter minder goed nieuws. De lekkernijen bleken niet meer te eten; de uiterste houdbaarheidsdatum was al jaren geleden verstreken.

Kinderfeestje

Vader Jachin heeft wel een vermoeden hoe de schatkist ooit in de bodem belandde. „Ik denk er dat er iemand in 2010 een feestje voor kinderen heeft georganiseerd. Het was namelijk een houten schatkist met metalen gespen”, vertelt hij aan RTV Oost. „Vermoedelijk hebben ze die schat nooit gevonden. Alle chipszakjes en chocolade waren nog keurig ingepakt. Goed tot circa 2011. Net als het drinken.”

De inhoud van de kist die werd gevonden bij de Doornspijkse zandvlakte bij ’t Harde gaat helaas de vuilnisbak in. Wel maakte vader Joachin foto’s zodat de jongens deze dag nooit meer zullen vergeten.