Baby bijna dood door honkbal

McKenna lag aan de borst bij haar moeder Kassie die langs de zijlijn van een honkbalwedstrijd stond. De vrouw zag de tegemoet suizende bal te laat komen, zo melden Amerikaanse media.

“Omdat ze net aan het voeden was, keek ze naar beneden”, vertelt een familielid aan de Waterloo Cedar Falls Courier. De bal die over het net was geslagen, heeft ze dus nooit gezien. Ze besefte pas wat er gebeurde, toen haar baby’tje hartverscheurend begon te schreeuwen. „McKenna begon niet meteen te huilen, maar al heel snel vormde zich een bult op haar hoofdje en begon ze te krijsen.”

Haar vader, Lee Hovenga uit Shell Rock, speelde mee in de honkbalwedstrijd. Hij kwam meteen aangerend toen hij zag wat er gebeurde.

In het ziekenhuis bleek dat de schedel van McKenna was gebroken. Door de klap heeft ze tot nu toe ook al twee beroertes gekregen.

Vader Lee postte op zijn Facebookpagina de laatste foto’s van de baby die gemaakt zijn voor het ongeluk. “Dit beeld wil ik, deze foto geeft mij hoop”. Er zijn ook video’s te zien van het kind in het ziekenhuis.

Langzaam groeit de hoop dat McKenna gaat overleven. Omdat de medische rekeningen maar blijven komen, tot nu toe 50.000 dollar, is het paar een crowdfunding actie gestart. Tot nu toe is bijna 30.000 dollar ingezameld.