’Wopke Hoekstra levert CDA meteen 2 nieuwe zetels op’

Als er nu verkiezingen zouden zijn, dan zou het CDA uitkomen op 16 zetels. De VVD van premier Mark Rutte levert volgens de peiling twee zetels in (34). De PvdA (14) en PVV (28) stijgen 1 zetel en D66 (12) en 50PLUS (1) dalen er 1. Het verschil tussen de VVD en de PVV is nu 6 zetels geworden.

Naast de stijging van de zetels is ook het aantal mensen dat het CDA als mogelijke partij om op te stemmen opgeeft, toegenomen. Dit percentage is gestegen van 14 naar 22 procent.

Bij de vraag wie men als premier zou willen hebben als men alleen zou kunnen kiezen tussen Rutte of Hoekstra, gaat de keuze met 47 tegen 30 procent naar premier Rutte. Volgens De Hond is bij veel verkiezingen gebleken dat een nieuwe lijsttrekker bij een verkiezing een extra impuls kan geven. Wouter Bos in 2003 en Diederik Samsom in 2012 zijn daar een goed voorbeeld van, stelt hij.

Lees meer over de nieuwe leider van het CDA:

