Advocaat Korver over misbruikzaken: ’Ouders moeten vooral kalm blijven’

Advocaat Richard Korver stond onder meer slachtoffers bij in de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. Ⓒ ANP / Hollandse Hoogte

GRONINGEN - Een paar keer per jaar dient zich ergens in Nederland een omvangrijke zedenzaak aan, zoals nu het geval lijkt in Groningen rond de dansschoolhouder Khalid A. De impact op ouders van leerlingen of jonge sporters is gigantisch, weet de gespecialiseerde advocaat Richard Korver die onder meer slachtoffers in de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. bijstond.