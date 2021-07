Giuliani mag voorlopig niet als advocaat werken in Washington

Het is niet duidelijk tot wanneer de schorsing, die alleen het arrondissement van het District of Columbia betreft, zal gelden. Het hof van beroep van het District of Columbia vaardigde het bevel tot opschorting van Giuliani’s vergunning twee weken geleden uit.

Sinds 24 juni mag Giuliani ook in de staat New York voorlopig niet werken als advocaat. omdat hij volgens een rechtbank in die staat gelogen had dat de verkiezingen gestolen waren van zijn cliënt, oud-president Trump.