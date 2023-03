Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Omstreden Netanyahu in de tang bij extreemrechtse ministers

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

TEL AVIV - De bittere strijd over juridische hervormingen heeft diepe wonden geslagen in Israël. Het land viert volgende maand zijn 75-jarige bestaan, maar is verdeelder dan ooit. Daarnaast wankelt de troon van Benjamin Netanyahu, die Israël in zijn valt dreigt mee te slepen.