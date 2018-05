Tv-kapper onder vuur om ’bosneger’-opmerking

In het programma spreekt de Deventenaar met kapster Mirande Bakker, die tijdens het programma een vrouw onder handen nam met krullend haar. „Dat model van jou heeft héél veel krul”, merkt Ad Peters op. „Ja, bijna negroïde”, vult een dame aan tafel aan. Peters vervolgt: „Daarvan denken veel consumenten: ’Dat is fantastisch haar, daar ben je heel blij mee’. Nou, daar ben je meestal helemaal niet blij mee, want daar kun je niet zo veel mee.”

Vervolgens verklapt Mirande Bakker een ’geheimpje’: „Ik heb ook dat haar. Als ik het was en laat drogen, ben ik echt... Tina Turner.” Haar tafelgenoten kunnen het bijna niet geloven, aangezien de kapster haar lange haar stijl draagt.

Het is volgens Peters zaak dat kapsters hun klanten met krullen of afrohaar goed adviseren over de juiste producten. „Want je wil er niet altijd als een ’bosneger’ bij lopen!” Bakker beaamt dat, terwijl de andere gasten hard lachen om de ’bosneger’-opmerking.

Boze reacties

De Facebook-groep Miss Black Hair, die juist strijdt voor meer zelfacceptatie onder vrouwen met afrohaar, reageert woest. „Ongelofelijk dat een zender zoals RTL4 zulke racistische uitspraken toelaat in hun programma Bubbels en Gloss”, valt te lezen in een bericht over het fragment. Het regent boze reacties en steunbetuigingen voor mensen met kroeshaar onder het filmpje.

„Wat een volslagen idiote opmerkingen”, merkt iemand op. „Schandalig”, vindt een ander. „Wat is er mis met krullend haar?”, vraagt een vrouw zich af. Ook posten diverse mensen foto’s van hun krullende kapsel om te laten zien hoe trots ze op hun krullen zijn.

’Niet kwetsend bedoeld’

Dat producent Michael Bakker via Facebook uitlegt dat de opmerking niet „als kwetsend of racistisch bedoeld is geweest”, is voor veel boze kijkers te laat en ongeloofwaardig. Maandagmiddag plaatst ook Ad Peters zelf een reactie. Hij zegt dat het „in geen geval de bedoeling is geweest iemand te kwetsen” en biedt zijn excuses aan.

Hij benadrukt: „Zowel internationaal als in Nederland is afro-american hair niet meer weg te denken uit het modebeeld. Ook op de internationale catwalks is afro-american hair hot bij alle topmodellen en dat is een ontwikkeling die ik toejuich.” Waarom hij het ’afro-american’ noemt, is veel mensen onduidelijk. „Gewoon kroeshaar”, reageert een vrouw geïrriteerd. „Je maakt het alleen maar erger”, verzucht een ander in een reactie.