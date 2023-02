Slachtoffers scooterongeluk Maastricht twee 17-jarige jongens

Ook de andere opzittende van de scooter, die gewond raakte en in het ziekenhuis ligt, is een jongen van 17 jaar. Hij komt uit Maastricht. Dit meldt de politie. Hoe het met hem gaat, is daar niet bekend. Wat er precies is gebeurd, is evenmin duidelijk. „We onderzoeken de toedracht nog”, aldus een woordvoerster.

Zaterdagavond was al bekend dat de scooterrijder de overweg overstak terwijl er een trein aan kwam. Onbekend is nog wie de scooter bestuurde, zegt de woordvoerster. „Ook dat nemen we mee in het onderzoek.”