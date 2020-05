ANWB komt met corona-keurmerk campings

Nederlanders kamperen graag in de zomervakantie, blijkt uit CBS-cijfers. Ook de Duitsers komen massaal af op onze campings. Ⓒ 123rf

Den Haag - De ANWB is dit weekend begonnen met goedkeuringsstempels voor campings in Nederland die ’coronaproof’ zijn en waar boekingen gratis geannuleerd kunnen worden. „Zodra reizen weer kan, gaan we deze logo’s ook uitdelen aan buitenlandse campings”, zegt ANWB-kampeerbaas Jaap van der Linden tegenover De Telegraaf.