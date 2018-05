Zwartrijder mishandelt conductrice (41)

Dat meldt de politie maandag. De 41-jarige vrouw heeft mogelijk haar borstbeen gebroken.

De Arriva-conductrice betrapte een reiziger even na het middaguur zonder geldig vervoersbewijs. Ze wilde hem bekeuren, maar daar had de zwartrijder geen zin in. Hij probeerde weg te komen door op station Hardinxveld Blauwe Zoom uit de trein te stappen. Toen de conductrice dat probeerde te verhinderen door in de deuropening te staan, besloot de twintiger haar te duwen.

Ze belandde op het perron en bleef gewond achter. De politie is op zoek naar de zwartrijder met zwart kroeshaar en gele vegen in het gezicht.