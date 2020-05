Auto te water in Nuenen: een dode en een zwaargewonde

Door nog onbekende oorzaak was de auto rond 16.10 uur te water geraakt aan de Brabantring in Nuenen. Ⓒ Venema Media

NUENEN - Door een verkeersongeval in Nuenen is maandagmiddag een inzittende van een auto om het leven gekomen. De andere inzittende raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.