Haga Lyceum schorst docent na filmpje omstreden prediker Abou Hafs

„De docent heeft een filmpje van Abou Hafs vertoond dat op YouTube staat en over zelfmoord gaat. Dit filmpje gaat over pesten en de zelfmoord van een scholier in Hilversum. Spreker F. El Bouch -ook wel bekend als Abou Hafs- is daarbij te zien geweest op het smartboard van de school. Wij hebben de docent verteld dat dit buiten het curriculum valt”, vertelt bestuurder Soner Atasoy.

Hij vervolgt: „Op 12 juni heeft de administratie de opname opgestuurd gekregen, met een brief erbij. Na intern onderzoek is gebleken dat een docent op 3 juni 2019 in het kader van pesten en de negatieve gevolgen daarvan het filmpje van Abou Hafs van circa vijf minuten heeft getoond aan één klas.”

Atasoy heeft daarna een gesprek gevoerd met de docent in het bijzijn van zowel de directieassistente en de zorgcoördinator. „Inmiddels is de betreffende docent geschorst, op non-actief gesteld en wordt zijn contract niet verlengd vanwege het ernstig in strijd handelen met het vastgestelde curriculum. Hij was erg verdrietig en heeft laten weten dat het nooit zijn bedoeling is geweest iets te laten zien van een omstreden persoon. Hij werd geraakt door de inhoud van het filmpje en wilde zijn leerlingen de impact van pesten laten zien.”

Geheime opname

Hoe het kan dat er een opname in de les is gemaakt, terwijl telefoons verboden zijn op de school, weet Atasoy niet te vertellen. „Ik kan u wel vertellen dat de geschorste docent geen van de vijf personen is die op onze school werken en door de AIVD worden gezien als vermeende aanjagers van het salafisme. Deze persoon is onder de radar gebleven van de AIVD, de Inspectie én de school.”

Het Haga Lyceum voerde gisteren een kort geding tegen de Inspectie over een nog niet gepubliceerd rapport waarin de school financieel wanbeleid wordt verweten en het niet voldoen aan burgerschapsvorming. Het Haga Lyceum wil niet dat het rapport openbaar wordt, terwijl volgens de advocaat van de Inspectie alle bevindingen al op straat liggen. Opvallend genoeg concludeert de Inspectie in dat rapport, ook al is het nog niet openbaar, dat de lessen niet beïnvloed worden door salafisme.