Politiemedewerkster op dievenpad

Een afdeling die gaat over veiligheid en integriteit onderzoekt de „ernstige vorm van plichtsverzuim.” Ook is een strafrechtelijk onderzoek tegen haar begonnen. Zolang dat loopt, is ze buiten functie en heeft ze geen toegang tot gebouwen en systemen.

Om wat voor soort medewerkster het gaat, wil de politie uit privacy-overwegingen niet zeggen.