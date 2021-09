Demissionair minister Kaag treedt af na motie van afkeuring

Kaag kreeg de motie in de nacht van woensdag op donderdag aan haar broek vanwege de chaotische aftocht van Nederland uit Afghanistan. Het wordt haar vooral aangerekend dat de evacuatieoperatie van ambassadepersoneel en Afghanen die voor Nederland werkten zo rommelig verliep.

Doordat voormalig coalitiepartij CU ook voor de motie van afkeuring stemt, net als de hele oppositie, is er een meerderheid voor. Kaag concludeert daaruit dat ze moet vertrekken „Uw Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. En hoewel ik sta, en ik sta er pal achter, voor onze inzet, kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister de consequenties van dit oordeel aanvaarden”, zegt Kaag.

De D66-leider was niet verplicht om op te stappen vanwege de afkeurig. Maar ze zei zelf begin april, nadat bijna de hele Kamer een motie van afkeuring tegen VVD-leider Mark Rutte steunde, dat dat voor haar reden zou zijn om te vertrekken, in tegenstelling tot wat Rutte deed. Daar lijkt ze nu ook aan te refereren: „In míjn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd.”

Het vertrek valt de oud-diplomaat zwaar: „Buitenlandse Zaken was mijn passie, dat zal u niet ontgaan zijn. Het was dan ook een grote eer en een groot genoegen deze rol te mogen vervullen in kabinet-Rutte III. Ik heb getracht het ambt waardig te vervullen.” Ze zegt dat ze de andere D66-bewindspersonen heeft gevraagd in functie te blijven: „En daar zijn ze toe bereid.”

Formatie

Kaag gaat wel door als fractievoorzitter van D66 en als partijleider in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. „Als fractievoorzitter ga ik in de Kamer nog heel veel spreken over bestuurscultuur”, zegt ze.

„De fractie weet het drie kwartier”, zegt partijgenoot Rob Jetten over het aftreden van Kaag. „Het is haar besluit maar dat werd door de fractie met begrip ontvangen.”

De D66-leider wil dit weekend ook gewoon afreizen naar Hilversum, waar informateur Johan Remkes haar samen met de collega-partijleiders van VVD en CDA heeft uigenodigd om verder te praten over de formatie.

Bijleveld zwijgt

Overigens steunt een meerderheid van de Kamer ook een motie van afkeuring tegen minister Ank Bijleveld (Defensie). Zij liet voorafgaand aan het debat al weten niet af te willen treden. In de Kamer doet ze er het zwijgen toe.