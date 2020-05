Wie wordt Haagse burgemeester? ’Als het Pechtold is, ga ik huilen’

De namen van Alexander Pechtold, Bert Koenders en Jan Peter Balkenende zingen rond. In totaal solliciteerden er 23 mensen. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Martin van Rijn, Sander Dekker, Fred Teeven en Liesbeth Spies; binnen het Haagse stadhuis en daarbuiten worden allerlei namen genoemd van burgemeesterskandidaten van Den Haag. Eentje die het vaakst op de lijstjes terugkeert is die van CDA’er Hubert Bruls (CDA), de burgemeester van Nijmegen en tevens een bekend gezicht in de coronacrisis. Bruls is namelijk ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat zich elke maandag buigt over de coronabevindingen van het Outbreak Management Team (OMT).