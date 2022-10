Tientallen doden bij aardverschuivingen Venezuela

De door hevige regenval veroorzaakte overstromingen richtten afgelopen weekend grote materiële schade aan. Vooral de ruim 50 duizend inwoners tellende plaats Las Tejerías, 70 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Caracas, is hard getroffen. De rivier El Pato trad buiten zijn oevers en het razende water sleurde op zijn verwoestende pad huizen, auto’s, winkels en bomen mee. Op de buitenmuren is te zien dat het water meer dan twee meter hoog stond.

Blote handen

Veel mensen raakten dakloos. De stroom is overal uitgevallen waardoor de bewoners in het donker zitten. Ongeveer 1000 reddingswerkers zijns naar het gebied gestuurd om te zoeken naar overlevenden en om puin te ruimen. Lokale bewoners graven met hun blote handen in de modder op zoek naar overlevenden.

„Mijn nichtje heeft de ramp helaas niet overleefd”, zegt een bewoonster tegen de Spaanstalige nieuwszender CNN. „Wij konden haar niet meer helpen. Mijn broer, mijn zus en ik zijn onder de weinigen die hier levend uit zijn gekomen. De tragedie verraste ons compleet. We hebben wel eens eerder zoiets meegemaakt maar nog nooit was het zo heftig als deze keer.”

Na een bezoek aan het rampgebied kondigde president Nicolás Maduro maandag drie dagen van nationale rouw af. Op zijn twitteraccount schreef hij dat voor mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt „tijdelijke opvang is geregeld en dat zij binnenkort nieuwe huizen zullen hebben.” Vicepresident Delcy Rodríguez die de president begeleidde zei dat „we proberen iedereen te redden en betuigen ons medeleven aan heen die een dierbare hebben verloren.”

Orkaan Julia

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ceballos zijn de aardverschuivingen veroorzaakt door de orkaan Julia die ten noorden van Venezuela passeerde voordat hij aan land ging in Midden-Amerika waar hij de afgelopen dagen in Honduras, El Salvador, Guatemala en Panamá tientallen doden veroorzaakte. De regenval brak een record voor Venezuela. „Op een dag viel er net zoveel regen als gewoonlijk in een maand”, zei Ceballos.

Volgens het onafhankelijke dagblad El Nacional, dat door overheidscensuur opereert vanuit Madrid, zijn in het industriegebied in Las Tejerías, minstens 15 bedrijven getroffen. Het industriegebied is de op twee-na-belangrijkste economische zone van het Zuid-Afrikaanse land. Als gevolg van de natuurramp zouden er honderden banen op het spel staan.