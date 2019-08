Grote groep migranten komt aan op Lesbos

Archiefbeeld van Lesbos, waar de kust is bezaaid met de restanten van de wrakke schuitjes waarmee migranten aankomen op het eiland. Ⓒ AFP

ATHENE - Zeker vijfhonderd migranten zijn donderdag aangekomen op het Griekse eiland Lesbos. Dat is het grootste aantal op één dag sinds de EU in 2016 een deal sloot met Turkije om de vluchtelingenstroom via de zogenoemde Oost-Mediterrane route een halt toe te roepen. De Griekse kustwacht sprak van „een soort stormloop.”