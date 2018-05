Ingestort balkon Alkmaar illegaal gebouwd

In deze straat is het balkon afgebroken. Ⓒ GOOGLE MAPS

ALKMAAR - Het balkon dat zaterdagavond aan de Bannewaard in de Alkmaarse wijk Huiswaard afbrak was illegaal gebouwd. Dat constateert de gemeente Alkmaar na onderzoek. Van de zes mensen die op het balkon stonden, raakten er vijf lichtgewond. Ze zijn in een ziekenhuis behandeld.