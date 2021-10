Premium Het beste van De Telegraaf

Noodweer teistert Nederlandse vakantiegangers op Corfu: ’We zagen auto’s wegglijden, levensgevaarlijk’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Nederlandse vakantiegangers dachten op Corfu lekker in de zon te kunnen gaan liggen, maar door hevige regenval is het eiland veranderd in een groot zwembad. Ⓒ Eigen foto

Corfu - De vakantie van Nederlanders op Corfu valt letterlijk in het water. Zo is er in korte tijd al meer dan vijftig millimeter regen naar beneden gekomen. Straten veranderden in rivieren. „Het is ongelooflijk”, stamelt Job Jan Altena (38), die er met zijn vriendin en zoontje van zestien maanden tot vrijdagavond op vakantie is.