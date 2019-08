Indiase media in ban van Haagse ’ijskastmoord’

DEN HAAG - Ze werd bijna drie maanden geleden dood gevonden in haar appartement in de Haagse Frambozenstraat. De politie gaat ervan uit dat de 37-jarige Sharmila Shinde om het leven is gekomen door een misdrijf. Haar echtgenoot is verdachte, maar hij is inmiddels terug naar thuisland India. Hun twee kinderen heeft hij meegenomen. Ondertussen zijn Indiase media bovenop de zaak gedoken en wordt steeds meer duidelijk over de verstoorde relatie van het stel.