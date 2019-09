Fans vannacht al met thermoskan langs de route

Oscar Meijer, misschien wel ’s lands bekendste oranjefan. Ⓒ ANP

Den Haag - Nog voor het krieken van de dag stonden ze er al; het bekende groepje Oranjefans dat iedere jaar al in het donker aankomt op Noordeinde om het beste plekje voor het paleis te bemachtigen. In fel oranje kleuren, een thermoskan gevuld met koffie en met krukjes om op te zitten. Zo komende vele uren tot het moment waar het allemaal om draait wel door. Echt een plekje bezetten vanaf 6 uur in de morgen is niet echt nodig, maar voor Oscar Meijer, bekend om zijn gebreide trui met buttons, is het inmiddels onderdeel van de traditie.