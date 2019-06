Duim weggesneden door automatisch sluitende Jaguardeur

Dat meldt New York Post. Levy was in de parkeergarage van een restaurant in april 2017 toen zijn autodeur ploteseling dichtsloeg. Daardoor werd zijn rechterduim doorkliefd. Jaguar had nagelaten om een sensor in dit type wagen aan te brengen die detecteerde of zich voorwerpen in de buurt van de deur bevonden op het moment van sluiten. Daarmee werden de deuren van de auto volgens zijn advocaat een guillotine.

Avi Cohen, de advocaat van Theodore Levy Ⓒ Avi Cohen, de advocaat van Theodore Levy

Jaguar zegt niet op de hoogte te zijn van de aanklacht en daarom geen commentaar te kunnen leveren.

