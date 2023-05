Ontvoerde Nederlander in Soedan vrijgelaten en geëvacueerd

De Nederlander was op zakenreis in de Soedanese hoofdstad Khartoem, toen daar gevechten uitbraken tussen de Soedanese krijgsmacht en de RSF. Daarbij zou de man zijn ontvoerd.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat de man inderdaad werd vastgehouden door leden van de RSF. Het ministerie stond in die periode in nauw contact met familieleden van de ontvoerde Nederlander. „We hebben geadviseerd over een optie om Khartoem te verlaten en daar heeft hij gebruik van gemaakt.”

Familieleden melden tegenover De Telegraaf dat Al-Tayeb nu onderweg is naar Groot-Brittannië, waar hij woont. Hij verkeert in goede gezondheid. Aanvankelijk maakte de familie zich veel zorgen over zijn toestand, gezien Al-Tayeb kampt met diabetes en tijdens de ontvoering geen medicijnen op zak had.

Zakenreis

Al-Tayeb is op 15 april op zakenreis in Soedan, wanneer de oorlog er uitbreekt. Na vier dagen schuilen is de voorraad eten en drinken op en besluit hij samen met de portier van zijn accommodatie in Khartoum een winkel op te zoeken. Onderweg worden ze door gewapende mannen van de Rapid Support Forces (RSF) meegenomen. De portier wordt vrijgelaten, Al-Tayeb was daarna spoorloos.

Inmiddels zijn de meeste Nederlanders die in Soedan verbleven geëvacueerd vanwege het opgelaaide geweld in het Afrikaanse land. Zondag landde de laatste Nederlandse evacuatievlucht in Eindhoven. De Nederlandse ambassadeur in Soedan, Irma van Dueren, zei toen dat er nog een aantal mensen met een Nederlands paspoort in Soedan waren achtergebleven. In hoeverre zij inmiddels in veiligheid zijn gebracht, kon de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag niet zeggen.