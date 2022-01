Ambassade waarschuwt Nederlanders voor mogelijke aanslag in Nairobi

NAIROBI - De Nederlandse ambassade in Kenia waarschuwt landgenoten voor een mogelijke aanslag in hoofdstad Nairobi. De ambassade heeft die informatie van de Franse overheid gekregen en acht die „geloofwaardig”, schrijft ambassadeur Maarten Brouwer in een brief die op de Facebookpagina van de ambassade is gepubliceerd.