Politie houdt verdachte aan na vondst dode man in portiek Den Haag

Ⓒ regio15

DEN HAAG - De politie heeft zaterdagmiddag een 49-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 54-jarige man. Het slachtoffer, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd zaterdagochtend rond 01.20 uur dood gevonden voor een portiek aan de Rossinilaan in Den Haag.