Ⓒ Telegraaf Landelijke Media BV

HULST - De paniek was maandagochtend enorm, bij Bakkerij Risseeuw in het Zeeuwse stadje Hulst. Nadat een zwangere collega plotseling een hartstilstand kreeg, beviel ze korte tijd later met hulp van toegesnelde artsen. Moeder en baby werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.