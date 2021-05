China: brokstukken raket zijn in Indische Oceaan terechtgekomen

De Chinezen stellen dat het meeste puin van de draagraket is verbrand bij terugkeer in de dampkring en dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat er enige schade is veroorzaakt. De raket van het type Lange Mars 5B bracht een deel van een Chinees ruimtestation in de ruimte.

Ruimte-experts hadden gewaarschuwd dat delen van de dertig meter grote raket die meer dan twintig ton woog mogelijk op bewoond gebied terecht hadden kunnen komen. Het Europees ruimtevaartagentschap ESA vreesde dat brokstukken van de ongecontroleerd terugvallende draagraket in Zuid-Europa zouden neerkomen. Washington had geklaagd dat volgens de internationale afspraken dergelijke raketten gecontroleerd moeten terugkeren in de oceaan, terwijl ze hun laatste brandstof opmaken.

China is druk bezig met ruimtevaartprojecten en als er een Chinees ruimtestation functioneert, kan dat straks het enige zijn. Het internationale ruimtestation ISS is na meer dan twintig drukke jaren ’uitgewoond’ en ziet de laatste jaren tegemoet.