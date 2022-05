Koningspaar voor het eerst op staatsbezoek in Oostenrijk

Het bezoek staat in het teken van politiek, economie en cultuur en moet de sterke band tussen beide landen benadrukken. De eerste twee dagen is het paar in Wenen, de laatste dag in Graz. Thema’s als fietsbeleid en vrouwen in de bètawetenschappen krijgen aandacht.

Het is de eerste keer dat het koningspaar een staatsbezoek brengt aan Oostenrijk. Voormalig koningin Beatrix heeft nooit een staatsbezoek aan het land gebracht, maar hield het in 1994 bij een officieel bezoek. Voormalig koning Juliana ging in 1962 wel op staatsbezoek in Oostenrijk. Bondspresident Alexander van der Bellen was in 2018 in Nederland, waar hij door de koning ontvangen werd op Paleis Noordeinde. Oostenrijk is geen onbekend land voor Willem-Alexander en Máxima: het stel gaat er jaarlijks op skivakantie, in het dorpje Lech.

Het laatste staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima zou in december aan Griekenland zijn. Die reis werd vanwege corona uitgesteld naar maart. Het staatsbezoek werd echter geannuleerd vanwege de situatie in Oekraïne. Het is nog niet duidelijk of en wanneer dat bezoek doorgaat.