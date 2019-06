Opnieuw arrestatie voor lugubere moord Halil Erol

Afgelopen vrijdag arresteerde de politie al een 42-jarige inwoner van Meppel in de zaak. Hij zit nog steeds vast en wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij is vrijdag opgepakt naar aanleiding van nieuw forensisch onderzoek.

In november 2017 werd al een 39-jarige inwoonster van Groningen aangehouden, maar zij werd een week later weer vrijgelaten.

Erol uit Steenwijk werd in februari 2010 als vermist opgegeven. Zijn auto werd een maand later zonder kentekenplaten brandend gevonden in het Groningse Haren. In juni werden in het buitengebied van Steenwijk de armen en benen van de man aangetroffen in een zak. In 2013 werden op meerdere plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van hem gevonden.

De hoofdofficier van justitie heeft in 2010 een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de zaak. De beloning van 15.000 euro is nog steeds beschikbaar.