FIOD neemt bergen nagemaakte merkkleding in beslag

De Amsterdammers werden al in april vorig jaar aangehouden in een onderzoek van de FIOD, eveneens op verdenking van handel in nagemaakte goederen. Begin augustus kreeg de opsporingsdienst een tip dat de handel nog steeds in volle gang was.

De gevonden vervalste merkartikelen worden vernietigd. Het is verboden merkartikelen na te maken en het is niet toegestaan om in valse merkartikelen te handelen, aldus de FIOD.