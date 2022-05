Premium Het beste van De Telegraaf

Openbaar Ministerie voortvarend aan de slag met vervolging Oekraïne opent jacht op vermeende oorlogsmisdadigers: ‘We zullen hen vinden’

Door onze redactie buitenland

Voor het Oekraïense OM is het ingewikkeld om bewijs voor oorlogsmisdaden te verzamelen in Mariupol, omdat deze havenstad wordt bezet door de Russen. Ⓒ GETTY IMAGES

KIEV - Terwijl de oorlog nog volop woedt, is het Oekraïense Openbaar Ministerie alvast begonnen met het vervolgen van Russische militairen die (oorlogs)misdaden zouden hebben gepleegd. Openbaar aanklager Iryna Venediktova heeft een drietal rechtszaken aangekondigd tegen in totaal vier Russen. Dat is bijzonder want dergelijke processen, als ze al worden gehouden, vinden vaak pas lang na de beëindiging van de vijandelijkheden plaats.