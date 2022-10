’Nederlandse amateurwielrenner stort van talud en overlijdt in Spanje’

De man deed mee aan de wedstrijd ’L’Étape Spain by Tour de France’ in de gemeente Albuñuelas, in de provincie Granada, zo meldt de website van de organisatie van de amateurronde. Zondag kwam er een melding dat een van de deelnemers vier uur na de start van een talud was gevallen, op de weg GR-3208. Volgens de organisatie viel hij tien meter naar beneden met zijn fiets.

De hulpdiensten werden direct ingeschakeld en naar de plaats van het ongeval gestuurd, waarna al snel ook een traumahelikopter ter plekke kwam. Onze landgenoot werd behandeld, gestabiliseerd en in kritieke toestand overgevlogen naar het Virgen de las Nieves-hospitaal in Granada, naar de neurotraumatologische afdeling, volgens lokale media. Daar werd hij aan zijn verwondingen behandeld, maar uiteindelijk kon hij niet meer worden gered.

De ’L’Étape by Tour de France’ is een wielerronde voor liefhebbers die op deze manier over hetzelfde parcours kunnen rijden als bij een daadwerkelijke etappe van de belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Zondag ging het om een etappe die in Spanje wordt verreden. De organisatie heeft aangegeven ’zeer bedroefd’ te zijn door het drama.